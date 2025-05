Retour aux sources – Altkirch, 17 mai 2025 12:00, Altkirch.

Haut-Rhin

Retour aux sources 18 rue Saint-Morand Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-17 12:00:00

fin : 2025-05-17 18:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Lancement d’une publication collective et d’ateliers participatifs autour de la rivière de l’III par les étudiants en art du groupe Enquêter, raconter de la HEAR Mulhouse-Strasbourg.

Le CRAC Alsace a la joie de vous invieter à R.A.S Retour Aux Sources, 276km 700m, journée de lancement d’une publication collective et d’ateliers participatifs autour de la rivière de l’III, par les étudiant·es en art du groupe Enquêter, raconter de la HEAR Mulhouse-Strasbourg.

C’est au bout d’un cheminement le long de la rivière de l’Ill que, au fil des mois, nous avons essayé de faire le récit des perspectives humaines et non-humaines qui s’y confondent.

De là sont nés nos questionnements pour en rendre compte.

Et si la fiction ouvrait des chemins vers d’autres futurs que l’apocalypse écologique annoncée?

Et si la science-fiction, en inventant de nouveaux récits, ravivait en nous le désir d’imaginer d’autres possibles?

Édition

Workshops

photographies

sieste musicale

méditation et promenade botanique

Snack & Biergarten

RDV sur le parking du 18 rue Saint-Morand à altkirch, puis longez l’Ill pour nous retrouver!

18 rue Saint-Morand

Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 82 59 info@cracalsace.com

English :

Launch of a collective publication and participatory workshops on the river III by art students in the Enquêter group, a narrative from HEAR Mulhouse-Strasbourg.

German :

Start einer kollektiven Publikation und partizipativer Workshops rund um den Fluss III durch die Kunststudenten der Gruppe Enquêter, raconter de la HEAR Mulhouse-Strasbourg.

Italiano :

Lancio di una pubblicazione collettiva e di laboratori partecipativi sul fiume III da parte degli studenti d’arte del gruppo Enquêter, una narrazione di HEAR Mulhouse-Strasburgo.

Espanol :

Lanzamiento de una publicación colectiva y talleres participativos sobre el río III a cargo de estudiantes de arte del grupo Enquêter, una narración de HEAR Mulhouse-Estrasburgo.

L’événement Retour aux sources Altkirch a été mis à jour le 2025-05-12 par Office de tourisme du Sundgau