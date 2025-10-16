Retour aux sources. Art et architecture des églises de l’Yonne au 20è siècle : un sacré patrimoine ! Archives départementales de l’Yonne Auxerre

Retour aux sources. Art et architecture des églises de l’Yonne au 20è siècle : un sacré patrimoine ! Archives départementales de l’Yonne Auxerre jeudi 16 octobre 2025.

Accès gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-16T18:00:00 – 2025-10-16T19:30:00

Fin : 2025-10-16T18:00:00 – 2025-10-16T19:30:00

Dans le cadre de leur cycle de conférences « Retour aux sources », les Archives départementales de l’Yonne proposent une intervention de Jo-Ann Campion, chargée de recherches au service inventaire et patrimoine de la Région Bourgogne Franche-Comté, sur le thème :

Art et architecture des églises de l’Yonne au 20e siècle : un sacré patrimoine !

Résumé :

Au cours du 20e siècle, entre 15 et 20 édifices catholiques sont construits dans le diocèse de Sens et Auxerre. Moins nombreux que dans les autres départements de la région, ils témoignent pourtant d’une histoire riche dans un territoire marqué à la fois par l’anticléricalisme et, de façon contradictoire, par le dynamisme de l’art sacré régional. S’appuyant sur l’étude des édifices et des œuvres et sur le dépouillement des archives, l’étude d’inventaire menée par la Région Bourgogne-Franche-Comté apporte une vue d’ensemble de la richesse de ce patrimoine.

Jeudi 16 octobre 2025 à 18 h en salle de conférence des Archives départementales (37 rue Saint-Germain 89000 AUXERRE).

Accès gratuit sur inscription à l’adresse suivante : archives@yonne.fr

Archives départementales de l'Yonne 37 rue Saint Germain Auxerre Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Église Sainte-Thérèse des Rosoirs : vue du chœur depuis la tribune. Architecte : Pierre Prunet, 1958. © P.-M. Barbe-Richaud, service Inventaire et Patrimoine, Région Bourgogne-Franche-Comté