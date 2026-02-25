Retour chez mes potes devenus trumpistes Musée de Bretagne Rennes
Retour chez mes potes devenus trumpistes Musée de Bretagne Rennes Samedi 28 mars, 16h30 Ille-et-Vilaine
Comment faire pour garder le contact avec des personnes aux opinions contraires à ses valeurs ?
Une discussion avec **Max Laulom**, journaliste et réalisateur de la série-documentaire _High School Radical_ diffusée sur **Arte**.
Après sa première visite à 16 ans, aux Etats-Unis, en tant que lycéen en échange scolaire, Max Laulom y retourne 10 ans plus tard pour retrouver ses amis qui pour la plupart sont devenus des soutiens du président Trump.
Une rencontre animée par **Eglantine Fouchier**, étudiante en journalisme à l’**IUT de Lannion**, avec le témoignage de **Mohéa Narcisse**, étudiante à **Sciences Po Rennes**.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-28T16:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-28T17:30:00.000+01:00
Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine