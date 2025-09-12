RETOUR DE CANNES Cinéma François Truffaut Chilly-Mazarin
RETOUR DE CANNES
Cinéma François Truffaut 19 Rue François Mouthon Chilly-Mazarin Essonne
Tarif : 4.7 – 4.7 – 5.2 EUR
Début : 2025-09-12
fin : 2025-09-28
2025-09-12
6 films dont 4 avants-première
Cinéma François Truffaut 19 Rue François Mouthon Chilly-Mazarin 91380 Essonne Île-de-France +33 1 69 34 54 42 info@cinetruffaut.fr
English :
6 films including 4 previews
German :
6 Filme, davon 4 Vorpremieren
Italiano :
6 film di cui 4 anteprime
Espanol :
6 películas, incluidos 4 preestrenos
