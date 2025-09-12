RETOUR DE CANNES Cinéma François Truffaut Chilly-Mazarin

RETOUR DE CANNES

Cinéma François Truffaut 19 Rue François Mouthon Chilly-Mazarin Essonne

Tarif : 4.7 – 4.7 – 5.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-12
fin : 2025-09-28

Date(s) :
2025-09-12

6 films dont 4 avants-première
Cinéma François Truffaut 19 Rue François Mouthon Chilly-Mazarin 91380 Essonne Île-de-France +33 1 69 34 54 42  info@cinetruffaut.fr

English :

6 films including 4 previews

German :

6 Filme, davon 4 Vorpremieren

Italiano :

6 film di cui 4 anteprime

Espanol :

6 películas, incluidos 4 preestrenos

