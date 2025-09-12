Retour de Cannes (Cinéma Rex) Brive-la-Gaillarde
3 Boulevard Général Koenig Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2025-09-12
fin : 2025-09-28
2025-09-12
Au programme des avant-premières, des séances spéciales et des rencontres avec pour cette occasion une sélection de sept films vus dans toutes les sélections Cannoises du Festival de Cannes 2025.
PUT YOUR SOUL ON YOUR HAND AND WALK de Sepideh Farsi SAMEDI 13 SEPTEMBRE à 18H
LAURENT DANS LE VENT de Anton Balekdjian, Léo Couture et Mattéo Eustachon DIMANCHE 14 SEPTEMBRE À 14H
OUI de Nadav Lapid MARDI 16 SEPTEMBRE À 20h30
NINO de Pauline Loquès MERCREDI 17 SEPTEMBRE À 14H
MAGELLAN de Lav Diaz SAMEDI 20 SEPTEMBRE À 20H SÉANCE SPÉCIALE EN PRÉSENCE D'EMMANUEL BONNAT, INGÉNIEUR SON DU FILM
LE RIRE ET LE COUTEAU de Pedro Pinho MARDI 23 SEPTEMBRE À 20H
L'AGENT SECRET de Kleber Mendonça Filho DIMANCHE 28 SEPTEMBRE À 14H.
