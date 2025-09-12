Retour de Cannes (Cinéma Rex) Brive-la-Gaillarde

Cinéma Rex, 3 Boulevard Général Koenig, Brive-la-Gaillarde, Corrèze

Début : 2025-09-12

Fin : 2025-09-28

2025-09-12

Au programme des avant-premières, des séances spéciales et des rencontres avec pour cette occasion une sélection de sept films vus dans toutes les sélections Cannoises du Festival de Cannes 2025.

Au programme: PUT YOUR SOUL ON YOUR HAND AND WALK de Sepideh Farsi SAMEDI 13 SEPTEMBRE à 18H,

LAURENT DANS LE VENT de Anton Balekdjian, Léo Couture et Mattéo Eustachon DIMANCHE 14 SEPTEMBRE À 14H

OUI de Nadav Lapid MARDI 16 SEPTEMBRE À 20h30

NINO de Pauline Loquès MERCREDI 17 SEPTEMBRE À 14H

MAGELLAN de Lav Diaz SAMEDI 20 SEPTEMBRE À 20H SÉANCE SPÉCIALE EN PRÉSENCE D’EMMANUEL BONNAT, INGÉNIEUR SON DU FILM

LE RIRE ET LE COUTEAU de Pedro Pinho MARDI 23 SEPTEMBRE À 20H

L’AGENT SECRET de Kleber Mendonça Filho DIMANCHE 28 SEPTEMBRE À 14H. .

3 Boulevard Général Koenig Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

