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AGENDA · Anglars-Saint-Félix

Retour de Fête de St Félix Anglars-Saint-Félix

samedi 22 août 2026 · Anglars-Saint-Félix

Retour de Fête de St Félix Anglars-Saint-Félix

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Ville
12390 Anglars-Saint-Félix
Département
Aveyron
Tarif

Anglars-Saint-Félix

Retour de Fête de St Félix

Anglars-Saint-Félix Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-22

Comme chaque année le comité des fêtes de St Felix organise sa fête votive!
Samedi 22 août:
14h: concours de pétanque en doublettes (Lot: jambon tripoux, bouteilles)
19h Départ Randonnées Semi Nocturnes pédestre et VTT (soupe au fromage à l’arrivée)
20h30: apéro concert avec UHO
Dimanche 23 août:
8h: déjeuner tête de veau ou tripoux
Après-midi: jeux gonflables pour enfants (gratuit)
19h: apéro musical avec Berzinc
20h: Repas champêtre cochon à la broche 20€
22h: Bal avecJean-François Mézy et Florian   .

Anglars-Saint-Félix 12390 Aveyron Occitanie +33 6 70 52 01 18 

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English :

Like every year the St Felix festival committee organizes its votive festival!

L’événement Retour de Fête de St Félix Anglars-Saint-Félix a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)