Retour de Fête de St Félix Anglars-Saint-Félix
samedi 22 août 2026 · Anglars-Saint-Félix
Informations pratiques
Anglars-Saint-Félix
Retour de Fête de St Félix
Anglars-Saint-Félix Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-22
Comme chaque année le comité des fêtes de St Felix organise sa fête votive!
Samedi 22 août:
14h: concours de pétanque en doublettes (Lot: jambon tripoux, bouteilles)
19h Départ Randonnées Semi Nocturnes pédestre et VTT (soupe au fromage à l’arrivée)
20h30: apéro concert avec UHO
Dimanche 23 août:
8h: déjeuner tête de veau ou tripoux
Après-midi: jeux gonflables pour enfants (gratuit)
19h: apéro musical avec Berzinc
20h: Repas champêtre cochon à la broche 20€
22h: Bal avecJean-François Mézy et Florian .
Anglars-Saint-Félix 12390 Aveyron Occitanie +33 6 70 52 01 18
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English :
Like every year the St Felix festival committee organizes its votive festival!
L’événement Retour de Fête de St Félix Anglars-Saint-Félix a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)