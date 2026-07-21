Informations pratiques

Anglars-Saint-Félix

Retour de Fête de St Félix

Anglars-Saint-Félix Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

Comme chaque année le comité des fêtes de St Felix organise sa fête votive!

Samedi 22 août:

14h: concours de pétanque en doublettes (Lot: jambon tripoux, bouteilles)

19h Départ Randonnées Semi Nocturnes pédestre et VTT (soupe au fromage à l’arrivée)

20h30: apéro concert avec UHO

Dimanche 23 août:

8h: déjeuner tête de veau ou tripoux

Après-midi: jeux gonflables pour enfants (gratuit)

19h: apéro musical avec Berzinc

20h: Repas champêtre cochon à la broche 20€

22h: Bal avecJean-François Mézy et Florian .

Anglars-Saint-Félix 12390 Aveyron Occitanie +33 6 70 52 01 18

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English :

Like every year the St Felix festival committee organizes its votive festival!

L’événement Retour de Fête de St Félix Anglars-Saint-Félix a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)