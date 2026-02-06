Retour de Flamme, une comédie d’humour noir Senonches

Retour de Flamme, une comédie d’humour noir

14 Rue Michel Cauty Senonches Eure-et-Loir

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

12

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07 22:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Après le succès de Nathalie Boisleau donne tout….sauf la recette , l’artiste remonte sur scène avec une pièce drôle, piquante et pleine de rebondissements.

Un spectacle écrit par Jean Martiny (Le Petit Théâtre de Boulevard) et Bruno le Millin 12 .

14 Rue Michel Cauty Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 tourisme@foretsduperche.fr

English :

After the success of Nathalie Boisleau donne tout….sauf la recette , the artist returns to the stage with a funny, piquant play full of twists and turns.

