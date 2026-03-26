RETOUR DE LA PRÉFECTURE Villeneuve-lès-Maguelone

RETOUR DE LA PRÉFECTURE

235 Boulevard des Moures Villeneuve-lès-Maguelone Hérault

Tarif : 11 – 11 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Lanceur de couteaux, fil-de-fériste et acrobate, Édouard Peurichard a décidé qu’enchaîner les prouesses physiques ne lui suffisait plus. Alors, pourquoi ne pas déposer les armes une seconde pour raconter son parcours ? Mais les mots sont-ils pour lui aussi faciles à tripatouiller que des lames affûtées ?

Retour de la préfecture, une histoire d’amour et de résistance, un poème dramatique incarné.

Jessica Biermann Grunstein est une autrice à l’œuvre protéiforme poésie littéraire et picturale, contes pour enfants … Elle a mené une vie nomade, alternant ici travaux des champs et là le métier d’enseignante.

Avec Retour de la préfecture, elle signe un récit saisissant de la violence administrative, où le politique s’immisce dans l’intime. La puissance du texte tient sans doute au fait qu’il puise dans une épreuve qu’elle a elle-même traversée.

On y suit une femme et un homme amoureux, confrontés à l’accueil qui leur est fait à la préfecture lors d’un rendez-vous pour une demande de titre de séjour, suite à leur mariage.

[…] êtes-vous entré légalement sur le territoire ? Ne vous inquiétez pas je suis là pour vous conseiller on va trouver la meilleure solution ne me mentez pas c’est inutile je ne trouve aucune trace de votre dossier … Incompréhension, rudesse des mots qui discriminent… C’est toute la brutalité institutionnelle, qui fragmente les âmes et frappe les corps, que ce poème dramatique nous révèle.

Sophie Lagier est comédienne et metteuse en scène. En 2003, elle fonde la compagnie ACETONE avec laquelle elle défend un théâtre engagé. Ses spectacles interrogent les failles et contradictions de notre monde. Lorsqu’elle rencontre le texte Retour de la préfecture, elle est happée

par sa forme et son écriture singulière puissance de la langue, rythmique implacable, musicalité du verbe.

Porté par le nouveau duo magnétique formé par Charlotte Daquet et Yanis Skouta dans une mise en scène épurée où les corps sont exposés, Retour de la préfecture est un récit essentiel. .

235 Boulevard des Moures Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie

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English :

Knife-thrower, tightrope walker and acrobat, Édouard Peurichard has decided that one physical feat after another is no longer enough for him. So why not lay down his arms for a second and tell his story? But are words as easy to fiddle with as sharp blades?

L’événement RETOUR DE LA PRÉFECTURE Villeneuve-lès-Maguelone a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 OT MONTPELLIER