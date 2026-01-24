Retour de l’Équipe de France et du drapeau paralympique à Chamrousse Chamrousse
Début : 2026-03-16
fin : 2026-03-16
2026-03-16
RDV à Chamrousse 1650 Recoin pour un événement majeur et un moment fort de célébration, lundi 16 mars 2026, avec le retour du drapeau paralympique et de l’Équipe de France, à l’issue des Jeux Paralympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026.
Chamrousse 1650 Chamrousse 38410 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 89 92 65 info@chamrousse.com
English : The French team and the Paralympic flag return to Chamrousse
Chamrousse will be the scene of a major event with the return of the Paralympic flag and the French Team, at the conclusion of the Milan-Cortina 2026 Paralympic Winter Games on Monday March 16, 2026.
Join us at Chamrousse 1650 Recoin (Isère, Alps, France) for a major celebration of the French Paralympic movement.
