Retour de marché

2 Place de la République Châteauroux Indre

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18 10:30:00

fin : 2026-04-18 12:30:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-25

Le Comptoir Local® célèbre les producteurs du marché hebdomadaire, place de la République à Châteauroux. Venez les rencontrer, découvrir leurs produits et même en savourer quelques-uns !

Le samedi matin, la place de la République à Châteauroux s’anime au rythme du marché hebdomadaire. Pour prolonger l’expérience, Le Comptoir Local® vous ouvre les portes de sa boutique et vous invite à rencontrer plusieurs producteurs. Venez échanger avec eux sur leur savoir-faire, découvrir leur univers et savourer leurs produits lors d’une dégustation conviviale. 8 .

2 Place de la République Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

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English :

Comptoir Local® celebrates producers at the weekly market on Place de la République in Châteauroux. Come and meet them, discover their products and even taste a few!

L’événement Retour de marché Châteauroux a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Châteauroux Berry Tourisme