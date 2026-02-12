Retour de migration au ravin de Valbois Chassagne-Saint-Denis

Retour de migration au ravin de Valbois

Rue du Castel Chassagne-Saint-Denis Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28 12:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Une sortie au bord de la réserve naturelle nationale du ravin de Valbois pour constater le retour de migration de la pie-grièche écorcheur, du tarier pâtre, des fauvettes et des pouillots.

RDV à 9 h au parking du Castel, situé sur le chemin du Castel à Chassagne-Saint-Denis. Retour prévu pour midi. Inscription au 06 14 41 18 67 (attention, places limitées). .

Rue du Castel Chassagne-Saint-Denis 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 41 18 67

