Retour de pêche Coquilles Saint-Jacques

Sur le port Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 09:00:00

fin : 2025-11-05 11:00:00

Date(s) :

2025-11-05

Venez au port d’Erquy assister au retour de la pêche à la Coquille Saint-Jacques !

Ce jour, la pêche aura lieu en Baie de Saint Brieuc de 9h à 11h et de 12h30 à 13h30.

Afin de pouvoir observer la débarque, vous pouvez vous rendre au port de pêche d’Erquy après l’heure de fin de pêche officielle, en laissant à nos pêcheurs le temps de revenir du gisement.

Pour observer le retour de pêche et pour votre sécurité, merci de ne pas circuler au milieu des employés de la Criée.

Nous vous invitons à monter sur la passerelle d’observation aménagée pour les visiteurs accessible grâce à un escalier ou un ascenseur, ce pont aérien surplombe le port et vous offre un panorama exceptionnel.

Les pêcheurs ne vendent pas de Coquille Saint-Jacques ou de poisson au bateau et la Criée est réservée aux acheteurs professionnels. Pour tout achat, vous pourrez vous adresser à nos poissonneries et aux armements

pratiquant la vente directe dans leurs locaux (hors Criée). .

Sur le port Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 25 22 22

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Retour de pêche Coquilles Saint-Jacques Erquy a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor