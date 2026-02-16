Retour de pêche

Quai Letourneur Port-en-Bessin-Huppain Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 20:00:00

fin : 2026-03-03 21:00:00

Date(s) :

2026-03-03

En pleine saison de pêche à la Coquille-Saint-Jacques, c’est tout le port qui s’illumine des lumières des chalutiers revenant à quai après une longue session pêche, un ballet incroyable pour une expérience inoubliable.

Bien avant l’ouverture des portes, ils sont déjà des dizaines tous feux allumés, dans l’avant-port ou au-delà des jetées à attendre de pouvoir débarquer leur précieuse cargaison. Et enfin, les portes ouvrent. Le ballet peut commencer ; un défilé comme un spectacle ; un retour au port mêlé de fierté et de soulagement.

Chaque année, ce rendez-vous incontournable attire aussi bien les habitants que les visiteurs. Un moment privilégié, loin des grands événements, où l’on entre dans le quotidien des pêcheurs avec une attention respectueuse et pleine de curiosité.

Cette observation intimiste et immersive sera nourrie par les commentaires de Dominique Lamort, qualiticien pour Normandie Fraîcheur Mer, et de Sophie Coevoet, guide conférencière du Centre Culturel Municipal. Un moment de partage, de transmission et de découverte, qui, entre magie des fêtes et esprit de famille, incarne bien l’âme du territoire. Un événement à ne pas manquer ! .

Quai Letourneur Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie +33 2 31 51 28 28 info@bayeux-tourism.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Retour de pêche

At the height of the scallop fishing season, the whole port lights up with the lights of the trawlers returning to the quayside after a long fishing session, an incredible ballet for an unforgettable experience.

L’événement Retour de pêche Port-en-Bessin-Huppain a été mis à jour le 2026-02-16 par OT Bayeux Intercom