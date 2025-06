RETOUR DE PLAGE AU CHÂTEAU LA NÉGLY Fleury 9 juillet 2025 17:00

Aude

RETOUR DE PLAGE AU CHÂTEAU LA NÉGLY Route des vins Fleury Aude

Début : 2025-07-09 17:00:00

fin : 2025-07-09 21:30:00

2025-07-09

Les Retours de Plage Château La Négly

Tous les mercredis de juillet de 17h00 à 21h30

Venez profiter de vos soirées d’été dans une ambiance conviviale avec musique live (orchestre), planche à partager, et vins à prix caveau !

Un moment festif au cœur du vignoble, à ne pas manquer après une journée à la plage .

Horaires du caveau :

10h 12h30 / 13h30 18h

Route des vins

Fleury 11560 Aude Occitanie +33 4 68 33 87 17

English :

Les Retours de Plage ? Château La Négly

Every Wednesday in July from 5:00 pm to 9:30 pm

Enjoy your summer evenings in a convivial atmosphere, with live music (orchestra), a board to share, and wines at cellar prices!

A festive evening in the heart of the vineyards, not to be missed after a day at the beach.

Cellar opening times :

10h ? 12:30 pm / 1:30 pm ? 18h

German :

Die Rückkehr vom Strand ? Schloss La Négly

Jeden Mittwoch im Juli von 17:00 bis 21:30 Uhr

Genießen Sie Ihre Sommerabende in einer geselligen Atmosphäre mit Live-Musik (Orchester), Brettern zum Teilen und Weinen zum Kellerpreis!

Ein festlicher Moment im Herzen des Weinbergs, den Sie sich nach einem Tag am Strand nicht entgehen lassen sollten.

Öffnungszeiten des Weinkellers :

10h ? 12.30 Uhr / 13.30 Uhr ? 18h

Italiano :

I ritorni di spiaggia? Castello La Négly

Tutti i mercoledì di luglio dalle 17.00 alle 21.30

Venite a godervi le vostre serate estive in un’atmosfera amichevole con musica dal vivo (orchestra), una tavola da condividere e vini a prezzi di cantina!

Una serata di festa nel cuore dei vigneti, da non perdere dopo una giornata in spiaggia.

Orari di apertura della cantina :

10h ? 12.30 / 13.30 ? 18h

Espanol :

Les Retours de Plage ? Castillo La Négly

Todos los miércoles de julio de 17:00 a 21:30

Venga a disfrutar de sus veladas estivales en un ambiente agradable, con música en directo (orquesta), una tabla para compartir y vinos a precio de bodega

Una velada festiva en el corazón de los viñedos, que no debe perderse después de un día de playa.

Horario de apertura de la bodega :

10h ? 12h30 / 13h30 ? 18h

