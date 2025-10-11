Retour des Alpages Annecy

Retour des Alpages Annecy samedi 11 octobre 2025.

Haute-Savoie

Retour des Alpages Vieille ville Annecy Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-11 09:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Grande fête traditionnelle et folklorique depuis 1973 !

Animation artisanale, démonstration de vieux métiers, défilé de troupeaux évoquant la transhumance, groupes de danses folkloriques, dégustation de produits du terroir.

Défilé des animaux à 14h30.

.

Vieille ville

Annecy 74000 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

English : Retour des Alpages

48th edition of the « Grande fête traditionnelle et folklorique »: craft activities, demonstration of old trades, herd parade, folk groups, tasting of local produce.

Animal parade at 2:30pm.

German : Retour des Alpages

48. Ausgabe des großen traditionellen und folkloristischen Festes: handwerkliche Animation, Vorführung alter Berufe, Herdenumzug, Folkloregruppen, Verkostung von Produkten aus der Region.

Umzug der Tiere um 14.30 Uhr.

Italiano : Retour des Alpages

48ª edizione della festa tradizionale e popolare: artigianato, dimostrazioni di antichi mestieri, sfilata di mandrie, gruppi folkloristici, degustazione di prodotti locali.

Sfilata di animali alle 14.30.

Espanol : Retour des Alpages

Una gran fiesta tradicional y folclórica desde 1973

Artesanía, demostraciones de oficios antiguos, desfile de rebaños evocando la trashumancia, grupos de danza folclórica, degustación de productos locales.

Desfile de animales a las 14.30 h.

L’événement Retour des Alpages Annecy a été mis à jour le 2024-10-15 par Office de Tourisme du Lac d’Annecy