Retour des Alpages Annecy
Retour des Alpages Annecy samedi 11 octobre 2025.
Haute-Savoie
Retour des Alpages Vieille ville Annecy Haute-Savoie
Début : Samedi 2025-10-11 09:00:00
fin : 2025-10-11 18:00:00
2025-10-11
Grande fête traditionnelle et folklorique depuis 1973 !
Animation artisanale, démonstration de vieux métiers, défilé de troupeaux évoquant la transhumance, groupes de danses folkloriques, dégustation de produits du terroir.
Défilé des animaux à 14h30.
Vieille ville
Annecy 74000 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
English : Retour des Alpages
48th edition of the « Grande fête traditionnelle et folklorique »: craft activities, demonstration of old trades, herd parade, folk groups, tasting of local produce.
Animal parade at 2:30pm.
German : Retour des Alpages
48. Ausgabe des großen traditionellen und folkloristischen Festes: handwerkliche Animation, Vorführung alter Berufe, Herdenumzug, Folkloregruppen, Verkostung von Produkten aus der Region.
Umzug der Tiere um 14.30 Uhr.
Italiano : Retour des Alpages
48ª edizione della festa tradizionale e popolare: artigianato, dimostrazioni di antichi mestieri, sfilata di mandrie, gruppi folkloristici, degustazione di prodotti locali.
Sfilata di animali alle 14.30.
Espanol : Retour des Alpages
Una gran fiesta tradicional y folclórica desde 1973
Artesanía, demostraciones de oficios antiguos, desfile de rebaños evocando la trashumancia, grupos de danza folclórica, degustación de productos locales.
Desfile de animales a las 14.30 h.
