Retour des médaillés JO 2026 Villard-de-Lans

Retour des médaillés JO 2026

Place de la Libération Villard-de-Lans Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 17:30:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Nos héros sont de retour des JO ! Venez fêter Mathis Desloges, Émilien Jacquelin et Violette Pianel Couriaut sur la place du village. Ambiance garantie photos, dédicaces et témoignages des familles pour célébrer nos champions olympiques !

.

Place de la Libération Villard-de-Lans 38250 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 95 10 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

Our heroes are back from the Olympics! Come and celebrate Mathis Desloges, Émilien Jacquelin and Violette Pianel Couriaut in the village square. The atmosphere is guaranteed: photos, autographs and testimonials from families to celebrate our Olympic champions!

