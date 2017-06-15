Retour d’expérience la nature et l’enfance Port de Penhors Pouldreuzic
Retour d’expérience la nature et l’enfance Port de Penhors Pouldreuzic samedi 28 mars 2026.
Retour d’expérience la nature et l’enfance
Port de Penhors D40 Pouldreuzic Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Une soirée d’échange dans un cadre maritime pour parents et professionnel autour de l’enfance pour mieux appréhender les sorties en pleine nature. .
Port de Penhors D40 Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 73 86 64 71
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English :
L’événement Retour d’expérience la nature et l’enfance Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Destination Pays Bigouden