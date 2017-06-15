Retour d’expérience la nature et l’enfance Port de Penhors Pouldreuzic

Retour d’expérience la nature et l’enfance

Port de Penhors D40 Pouldreuzic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Une soirée d’échange dans un cadre maritime pour parents et professionnel autour de l’enfance pour mieux appréhender les sorties en pleine nature. .

Port de Penhors D40 Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 73 86 64 71

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English :

L’événement Retour d’expérience la nature et l’enfance Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Destination Pays Bigouden