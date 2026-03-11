Retour du Club lecture Drôles and Co La Brède

Retour du Club lecture

Drôles and Co 3 Place Saint-Jean d’Etampes La Brède Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Après une longue pause, le club lecture revient le samedi 14 mars avec Valérie, une passionnée des livres !

Voici les deux lectures communes proposées pour la prochaine rencontre

La Petite Bonne de Bérénice Pichat

Le barman du Ritz de Philippe Collin

Ils sont disponibles en format poche mais également dans le réseau des bibliothèques. .

Drôles and Co 3 Place Saint-Jean d’Etampes La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine droledecafe33@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Retour du Club lecture

L’événement Retour du Club lecture La Brède a été mis à jour le 2026-03-06 par Sud Bordeaux Tourisme