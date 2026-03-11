Retour du Club lecture Drôles and Co La Brède
Retour du Club lecture Drôles and Co La Brède samedi 14 mars 2026.
Retour du Club lecture
Drôles and Co 3 Place Saint-Jean d’Etampes La Brède Gironde
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Après une longue pause, le club lecture revient le samedi 14 mars avec Valérie, une passionnée des livres !
Voici les deux lectures communes proposées pour la prochaine rencontre
La Petite Bonne de Bérénice Pichat
Le barman du Ritz de Philippe Collin
Ils sont disponibles en format poche mais également dans le réseau des bibliothèques. .
Drôles and Co 3 Place Saint-Jean d’Etampes La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine droledecafe33@gmail.com
