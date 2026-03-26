Retour en enfance Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-09 19:15 – 20:45

Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligneTarifs : 4€/2,5€ Adulte

Divin enfant du Moyen-âge, adulte miniature des portraits royaux du XVIIe siècle ou objet d’une tendresse nouvelle à partir du XVIIIe siècle, l’enfant occupe une place de choix dans l’art occidental. Cette conférence interroge les différentes représentations de l’enfance à travers les siècles et ce qu’elles nous révèlent des évolutions de notre société.Durée : 1h30

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/reserver-une-activite-au-musee-d-arts-de-nantes/



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