Retour en enfance, Musée d’arts de Nantes, Nantes
Retour en enfance, Musée d’arts de Nantes, Nantes jeudi 9 avril 2026.
Retour en enfance Jeudi 9 avril, 19h15 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne
Tarifs : 4€/2,5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-09T19:15:00+02:00 – 2026-04-09T20:45:00+02:00
Fin : 2026-04-09T19:15:00+02:00 – 2026-04-09T20:45:00+02:00
Divin enfant du Moyen-âge, adulte miniature des portraits royaux du XVIIe siècle ou objet d’une tendresse nouvelle à partir du XVIIIe siècle, l’enfant occupe une place de choix dans l’art occidental. Cette conférence interroge les différentes représentations de l’enfance à travers les siècles et ce qu’elles nous révèlent des évolutions de notre société.
Durée : 1h30
Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/reserver-une-activite-au-musee-d-arts-de-nantes/ »}]
Ce cycle de visites dans les collections permanentes vous propose une exploration thématique et transchronologique de l’histoire de l’art. À suivre entièrement ou en partie, selon votre envie !
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