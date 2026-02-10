Retour naturel du loup Biologie, comportements et enjeux conférence de Cyril Prévent

Esclauzels Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10 22:30:00

Date(s) :

2026-04-10

Sur les Causses du Quercy, le loup fait son retour, après presque un siècle d’absence

Sur les Causses du Quercy, le loup fait son retour, après presque un siècle d’absence. Un retour qui ne laisse pas indifférent. Avec Cyril Prevent, éleveur-berger du Jura, venez en apprendre davantage sur ce grand mammifère. Destinée au grand public et aux acteurs du monde agricole, la conférence abordera la biologie et les comportements du loup, ses interactions avec les socio-écosystèmes locaux, ainsi que les enjeux de la présence de l’espèce sur des territoires agro-pastoraux. Elle sera riche en témoignages de terrain, études de cas, images et vidéos. Cyril vous transmettra également son expérience de dirigeant de Cistole, une entreprise qui cherche à améliorer et ajuster la protection des troupeaux face au risque de prédation. Avec le soutien de l’État.

.

Esclauzels 46090 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the Causses du Quercy, the wolf makes a comeback after almost a century?s absence

L’événement Retour naturel du loup Biologie, comportements et enjeux conférence de Cyril Prévent Esclauzels a été mis à jour le 2026-02-10 par Pnr des Causses du Quercy