Retour Théâtre de Pertuis Pertuis

Retour

Vendredi 12 décembre 2025 de 20h30 à 21h45. Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis Vaucluse

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12 21:45:00

Date(s) :

2025-12-12

Un cheminement qui se dévoile.

Dix ans qu’il est parti.

Un homme est de retour dans sa maison, isolée près de la mer.

Là, il y a sa femme et sa fille qu’il a eu d’un premier amour.

Il a laissé sa fille avec la femme qui partageait sa vie.

Pourquoi est-il revenu ? pour un pardon ? un reproche ?

Il apporte un cadeau, un manchot empereur empaillé.

Souvenir de leur première rencontre.



C’est avec des mots simples qui parlent de nos relations au sein de la famille, nos tentatives de rapprochements, nos ratages, nos succès et nos fiertés, que ce Retour nous émeut. .

Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 theatredepertuis@mairie-pertuis.fr

English :

A journey that reveals itself.

German :

Ein Weg, der sich enthüllt.

Italiano :

Un viaggio che si rivela.

Espanol :

Un viaje que se revela.

L’événement Retour Pertuis a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme de Pertuis