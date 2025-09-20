Retour sur 10 années de restauration et sauvegarde de la bâtisse Musée Cafetières et compagnie Montval-sur-Loir

Retour sur 10 années de restauration et sauvegarde de la bâtisse Musée Cafetières et compagnie Montval-sur-Loir samedi 20 septembre 2025.

Retour sur 10 années de restauration et sauvegarde de la bâtisse 20 et 21 septembre Musée Cafetières et compagnie Sarthe

Tarif préférentiel spécial journées du patrimoine : 3 euros par adulte Gratuit pour les enfants accompagnés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Pour le 10 ème anniversaire du musée Cafetières et compagnie, venez prendre la mesure de la longue restauration du bâtiment qui accueille aujourd’hui le musée.

Pas moins de 10 années ont été nécessaires pour sauver cette bâtisse de la démolition et la consolider : planchers du rez de chaussée jusqu’à la charpente et la couverture, en passant par les colombages, les grandes cheminées en pierre de tuffeau ; pour transformer ce lieu en site accueillant les visiteurs depuis 2015.

Exposition de photos de la maison avant la restauration et des différents travaux de gros oeuvre.

La datation du bois de construction, par dendrochronologie, permet de dater cette demeure du début du 17 ème siècle.

Visites commentées à 14h30 et 16h les deux jours d’ouverture (samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14h à 18h).

Musée Cafetières et compagnie 6 rue Pitouliere Château du Loir 72500 MONTVAL SUR LOIR Montval-sur-Loir 72500 Château-du-Loir Sarthe Pays de la Loire 06 75 01 70 66 Musée d’objets anciens en tôle émaillée de collection, aménagé dans une maison d’habitation restaurée du XVIIème siècle

Pour le 10 ème anniversaire du musée Cafetières et compagnie, venez prendre la mesure de la longue restauration du bâtiment qui accueille aujourd’hui le musée.

Dendrotech