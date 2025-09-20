Retour sur la peinture XXL du Radôme Cité des télécoms Pleumeur-Bodou

Retour sur la peinture XXL du Radôme Cité des télécoms Pleumeur-Bodou samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les Journées européennes du patrimoine seront l’occasion de revivre le chantier de peinture exceptionnel du Radôme, grâce à une visite libre enrichie d’ateliers, de jeux et de vidéos.

Ces travaux d’entretien ont lieu tous les cinq à dix ans pour protéger la toile du Radôme par l’application de 4300 litres d’une peinture sur-mesure. Une nouveauté pour le chantier de ce printemps avec l’utilisation de gigantesques camions-nacelles permettant de renforcer la sécurité du chantier, pour les peintres comme pour la toile.

Le public visionnera une sélection des belles images et vues de drone prises pendant le chantier en effectuant le tour de l’antenne PB1 qui sera ouvert à la visite pour l’occasion.

Munis d’un livret-découverte, les visiteurs pourront également répondre à des énigmes et des jeux pour pouvoir décorer une toile tendue en laissant libre court à votre imagination !

Cité des télécoms Parc du Radôme, 22560 Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 46 63 80 http://www.cite-telecoms.com La Cité des télécoms est constituée d’un ensemble architectural comprenant le Radôme, un énorme ballon de 50 m de haut, classé monument historique et d’un centre d’exposition sur l’histoire et l’évolution des télécoms internationales.

Journées européennes du patrimoine 2025

Cité des Télécoms – Chimair