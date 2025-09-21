Retour sur la restauration de la chapelle de Bionnassay Chapelle de Bionnassay Saint-Gervais-les-Bains

Retour sur la restauration de la chapelle de Bionnassay Chapelle de Bionnassay Saint-Gervais-les-Bains dimanche 21 septembre 2025.

Retour sur la restauration de la chapelle de Bionnassay Dimanche 21 septembre, 15h30 Chapelle de Bionnassay Haute-Savoie

Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez découvrir les coulisses de la restauration des chapelles rive droite du Bonnant !

Chapelle de Bionnassay 80 chemin des tétras, 74170 Saint-Gervais les Bains Saint-Gervais-les-Bains 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://www.saintgervais.com/je-minspire/vie-culturelle/chapelle-de-bionnassay-saint-gervais-les-bains-fr-4247647/ [{« type »: « phone », « value »: « 04.50.47.78.95 »}] En 1480,la famille Battendier et une vingtaine de chefs de famille du hameau de Bionnassay fondent la chapelle.

Bien qu’il soit éloigné du bourg principal, dès le Moyen Âge, la population du hameau de Bionnassay comptait parmi la plus importante de Saint-Gervais. Le trajet jusqu’à l’église paroissiale, particulièrement difficile en hiver, conduit la famille Battendier et une vingtaine de chefs de famille du village à fonder la chapelle dès 1480.

Venez découvrir les coulisses de la restauration des chapelles rive droite du Bonnant !

© Maxime Aubry