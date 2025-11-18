« Retour sur l’actualité nationale et internationale des années 1975-1976 » – Thierry PIEL et Ulrich HUYGEVELDE Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-18 14:30 – 16:00

Gratuit : non Gratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires. 8€ tout public Pas de réservation. Billetterie sur place Tout public

Retour sur l’actualité nationale et internationale des années 1975-1976 à partir d’images d’archive de la SONUMA Acte 1 : 9 mai 1975 | Fin de partie au Vietnam, le Vietcong aux portes de SaïgonActe 2 : 26 février 1975 | Le Cambodge entre deux tragédies, les Khmers rouges encerclent Phnom PenActe 3 : 13 juillet 1976 | Requiem pour la « Suisse » du Proche-Orient, l’implosion du LibanActe 4 : 12 novembre 1976 | Après la mort de Mao, règlements de compte à PékinActe 5 : 27 octobre 1975/20 novembre 1975 | L’agonie du Caudillo, les probabilités de l’après franquismeActe 6 : 19 mai 1975 | L’an II du Giscardisme, accordéon et particuleActe 7 : 12 octobre 1975 | Tarzan au bois de la Cambre, quand Bruxelles célébrait l’année de la Femme Professeur d’histoire-géographie dans le secondaire public de 1986 à 1994, agrégé d’histoire en 1993, Thierry PIEL soutient sa thèse de doctorat « Principes Etruriae. Recherches sur les représentations et la nature du pouvoir dans le monde étrusco-latin. » en 2000. Il est, depuis, Maître de conférences en histoire ancienne à Nantes Université, spécialiste des civilisations archaïques du bassin méditerranéen.Il est l’auteur de nombreux articles scientifiques de référence et co-auteur des fascicules illustoria Camille et le destin de Rome (2010) et Et Rome devint une République (2011)… Diplômé de Sciences-Po Paris en politique comparée, Ulrich HUYGEVELDE coordonne le centre Géopolis à Bruxelles qui propose des activités diversifiées de décryptage de l’actualité (expositions, débats, programmes radio), ainsi que le développement de l’antenne bruxelloise de la radio Euradio.Il continue également de travailler pour Nantes Université dont il a été vice-président en 2007-2008. Il y anime chaque année un cycle de conférences « Géopolitique » pour le grand public.

Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Centre-ville Nantes 44000

https://www.univ-nantes.fr/