Retour sur le barrage de Malpasset Fréjus Barrage de Malpasset Fréjus

Retour sur le barrage de Malpasset Samedi 20 septembre, 09h30 Fréjus Barrage de Malpasset Var

Parcours de 5 km, chaussures de randonnée conseillées.

Accompagné par les membres de l’association ACC Malpasset, remontez le cours du Reyran jusqu’aux ruines du barrage. Une histoire toujours vivante au cœur du territoire. Parcours de 5 km, chaussures de randonnée conseillées.

RDV au parking route de Malpasset

Fréjus Barrage de Malpasset Route de malpasset, 83600 Fréjus Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.ville-frejus.fr La rupture du barrage de Malpasset, établi sur le Reyran à une dizaine de kilomètres en amont de la ville, a provoqué une catastrophe qui a profondément marqué l’histoire de Fréjus et qui perdure aujourd’hui encore dans la mémoire des Français.

Créant un lac de retenue pour l’irrigation des cultures et l’alimentation en eau potable de la région, l’ouvrage, barrage voûte en béton achevé en 1954, est élevé sur une assise rocheuse fragile. Après plusieurs jours de précipitations exceptionnelles, le barrage cède le 2 décembre à 21h13. Une vague de 60 mètres de hauteur, entrainant 150.000 m3 d’eau, va déferler dans la vallée du Reyran, puis dans la plaine pour atteindre la mer en quarante minutes. Si le centre de Fréjus, construit sur une petite éminence, est épargné, les eaux ravagent plusieurs quartiers de la ville, dévaste de nombreux bâtiments, détruit infrastructures et terres agricoles. La catastrophe fait 393 victimes et une cinquantaine de disparus. L’événement, l’un des plus graves accidents des Trente Glorieuses, est aussi la première catastrophe civile soulevant une campagne de solidarité nationale et internationale portée par les médias. Aujourd’hui, le site est toujours accessible.

Accompagné par les membres de l'association ACC Malpasset, remontez le cours du Reyran jusqu'aux ruines du barrage. Une histoire toujours vivante au cœur du territoire.

(c) ACC Malpasset