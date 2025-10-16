Retour sur Le Grand Final ! Maison de quartier La Mano Nantes

Retour sur Le Grand Final ! Maison de quartier La Mano Nantes jeudi 16 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-16 18:00 – 20:00

Gratuit : oui Tout public

Ce sera l’occasion de découvrir le film documentaire réalisé par Antoine Tribotté, retraçant les coulisses du spectacle participatif joué avec les habitants le 21 juin dernier lors de la Grande Fête sur le Quartier Nantes nord et le lendemain lors du festival des Scènes Vagabondes au parc du Grand Blottereau !

Maison de quartier La Mano Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 61 80 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4551-maison-de-quartier-la-mano MQ-LaMano@mairie-nantes.fr