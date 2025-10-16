Retour sur Le Grand Final ! Maison de quartier La Mano Nantes

Retour sur Le Grand Final ! Jeudi 16 octobre, 18h00 Maison de quartier La Mano Loire-Atlantique

Ce sera l’occasion de découvrir le film documentaire réalisé par Antoine Tribotté, retraçant les coulisses du spectacle participatif joué avec les habitants le 21 juin dernier lors de la Grande Fête sur le Quartier Nantes nord et le lendemain lors du festival des Scènes Vagabondes au parc du Grand Blottereau !

Maison de quartier La Mano 3 Rue Eugène Thomas, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

Découvrez le film qui retrace l’aventure de la Cie Alambic et des habitants de Nantes Nord