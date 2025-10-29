RETOUR SUR SITE dans les pas de l’architecte Yves Perret à la Maison Départementale de la Nature à La Garde dans le Var : Arpenter site et livre Maison de la nature du PLan de La Garde La Garde 83 130 La Garde

RETOUR SUR SITE dans les pas de l’architecte Yves Perret à la Maison Départementale de la Nature à La Garde dans le Var : Arpenter site et livre Mercredi 29 octobre, 10h00, 16h00 Maison de la nature du PLan de La Garde La Garde 83 130 Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-29T10:00:00 – 2025-10-29T12:30:00

Fin : 2025-10-29T16:00:00 – 2025-10-29T16:30:00

Imaginée par MALTAE, la collection RETOUR SUR SITE est une production originale de films documentaires d’architecture. Les opérations sont filmées lors de visites de sites avec leurs concepteurs qui y reviennent quelques années plus tard. Le propos est de croiser l’histoire d’un projet et l’évaluation d’une œuvre architecturale, à l’épreuve du temps et de sa réception par son public. Passer de l’histoire à l’évaluation, et donner l’occasion à des usagers de dire merci à ceux qui ont créé leur cadre de vie invite à un autre exercice de l’histoire. Le mercredi 29 octobre 2025, MALTAE propose au public de croiser un « retour sur le site de la Maison de la nature du Plan de La Garde » de l’architecte Yves Perret cinq ans après, avec un atelier d’arpentage du livre » cent mots d’architecture » du même créateur.

Maison de la nature du PLan de La Garde La Garde 83 130 La Garde du Var La Garde 83130 Var Sud PACA

©Yves Perret