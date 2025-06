Retour sur une enquête en photographie documentaire – Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris 20 juin 2025

Retour sur une enquête en photographie documentaire Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris Vendredi 20 juin, 10h00 Entrée libre gratuite sur inscription : anne.gillet@lecnam.net

Jean-Robert Dantou, photographe et chercheur en sciences sociales au centre Maurice Halbwachs, interviendra sur :

Retour sur une enquête en photographie documentaire, Tonnerre 2017-2022

À rebours de l’exode rural qui la touche depuis près de deux siècles, la France voit depuis une vingtaine d’années des populations se déplacer, malgré elles, depuis les grandes villes vers les campagnes. Des hommes et des femmes en situation de précarité sont éloignés des métropoles où la gentrification les a rendus indésirables. Qui sont ces personnes ? D’où viennent-elles ? Pourquoi ont-elles été contraintes de se déplacer ? En s’appuyant sur un travail de thèse mené pendant cinq années dans une petite ville de l’extrême périphérie de l’agglomération parisienne, Jean-Robert Dantou reviendra dans son intervention sur le rôle de la photographie documentaire dans une enquête en sciences sociales : À quelles conditions la photographie peut-elle prétendre constituer un outil scientifique ?

Cette séance propose un temps d’échange sur le travail de thèse de J.-R. Dantou, combinant création artistique et enquête socio-anthropologique

Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris