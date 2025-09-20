RETOUR – une histoire architecturale lePATIO19 Fort-de-France

Plongez dans une exploration immersive du PATIO19, une maison urbaine traditionnelle, à travers l’analyse détaillée de ses éléments architecturaux.

Ces derniers révèlent une ingéniosité étroitement liée à l’environnement tropical et à la complexité historique du caraïbe.

Cette immersion débute par l’examen des systèmes structurels et des choix de matériaux adaptés au climat tropical : techniques de construction résistantes aux intempéries, dispositifs de protection et mécanismes de ventilation naturelle. Elle se poursuit avec l’exploration d’éléments architecturaux qui incarnent l’influence des différentes époques de l’histoire caribéenne, allant des caractéristiques coloniales aux adaptations contemporaines.

Ainsi, LEPATIO19 devient un véritable microcosme d’ingénierie, où chaque détail architectural raconte une histoire, fusionnant le pragmatisme fonctionnel avec l’esthétique emblématique de la région.

lePATIO19 19 Rue Garnier Pages 97200 Fort-de-France Fort-de-France 97200 Martinique 0596672067 https://asso.abite.fr https://asso.abite.fr/portfolio/fort-de-france-portes-ouvertes/;https://lepatio19.com Dans une maison coloniale traditionnelle au centre de Fort-de-France, lePATIO19 est un café coworking culturel destiné aux professionnels créatifs du monde de la culture, du patrimoine, de l’architecture et de la vie urbaine. Le projet est soutenu par l’association abité comme un modèle d’action transformatrice et de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de Foyal. A 5 min à pied, il y a un arrêt de bus TSCP, ainsi que la terminale bus pour aller à différents communes.

