Retour vers le 78 tours! Musée de l’Aventure du Son Saint-Fargeau

samedi 19 septembre 2026 · Musée de l'Aventure du Son · Saint-Fargeau

Informations pratiques

Saint-Fargeau

Retour vers le 78 tours!

Musée de l’Aventure du Son 2pl Place des Augustins Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le Musée de l’Aventure du Son vous invite à faire revivre vos anciens disques!

Vous possédez un 78 tours? Apportez le au musée et venez l’écouter sur l’un de nos phonographes!

19 & 20 septembre 2026

Musée de l’Aventure du Son,

Saint-Fargeau

Tel: 03.58.47.00.15 .

Musée de l’Aventure du Son 2pl Place des Augustins Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 47 00 15 musee.son@wanadoo.fr

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English : Retour vers le 78 tours!

L’événement Retour vers le 78 tours! Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-09-08 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !