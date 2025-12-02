RETOUR VERS LE FUTUR — MARATHON TRILOGIE Cinéma du TNB Rennes
RETOUR VERS LE FUTUR — MARATHON TRILOGIE Cinéma du TNB Rennes Dimanche 28 décembre, 13h30 Ille-et-Vilaine
Tarifs habituels du cinéma. Tarif pack marathon : 15€. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€
Embarquez pour une journée hors du temps ! Célébrez les 40 ans du 1er volet, avec ce marathon de la trilogie culte Retour vers le futur.
Embarquez pour une journée hors du temps ! Montez à bord de la DeLorean et réglez le convecteur temporel sur le dimanche 28 décembre car « le futur, c’est maintenant » Célébrez les 40 ans du 1er volet, avec ce marathon de la trilogie culte _Retour vers le futur_.
AU PROGRAMME
13h30 RETOUR VERS LE FUTUR
15h30 – 16h15 : pause avec animation
16h15 RETOUR VERS LE FUTUR 2
18h15 – 18h45 : pause avec animation
18h45 RETOUR VERS LE FUTUR 3
Pack Marathon : 15 € la trilogie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-28T13:30:00.000+01:00
Fin : 2025-12-28T21:00:00.000+01:00
Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine