Retour vers le futur Théâtre des Salins Martigues

A partir de 15 ans

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Pour son anniversaire, le Théâtre des Salins vous ouvre (toutes) ses portes !

RETOUR VERS LE FUTUR – Atelier pour toutes et tous.

Avec Magali Gence et Maylis Laterade, facilitatrice et intelligence collective.

Et si vous imaginiez la Scène Nationale de Martigues dans les prochaines années ? Nous vous invitons à un voyage visionnaire dans le futur. Les enjeux climatiques, les nouvelles tehcnologies et l’inclusivité sont autant de défis et d’opportunités qui façonneront l’avenir du Théâtre. Imaginez des espaces hybrides où culture, travail et vie sociale se rencontrent, créant ainsi un lieu vivant, innovant et durable. Rejoignez-nous dans cette réflexion collective. Ensemble, dessinons le devenir de la scène martégale !

Théâtre des Salins 19 quai Paul Doumer, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442490200 https://les-salins.net [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 02 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://les-salins.net »}] La scène nationale de Martigues s’attache à proposer une programmation transdisciplinaire. Théâtre, danse, cirque, musique, nouvelles technologies, expositions… se succèdent pour voir, rencontrer, et découvrir des artistes français ou internationaux. Les plus grands noms y côtoient ainsi des artistes émergents.

La plupart des spectacles se déroulent dans l’une des deux salles du théâtre, mais aussi, par le biais d’événements comme le Train Bleu, à l’extérieur, hors de ses murs, à la rencontre du public.

