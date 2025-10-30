Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Retour Vers le Futur Trilogie Loft Cinémas Châtellerault jeudi 30 octobre 2025.

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault Vienne

2025-10-30
2025-11-07

2025-10-30 2025-11-07 2025-11-14

Du 31 au 14 novembre, retrouvez chaque vendredis une projection d’un volet de Retour Vers Le Futur !
– Retour Vers Le Futur 1, Vendredi 31 octobre à 20h15
– Retour Vers Le Futur 2, Vendredi 7 novembre à 20h15
– Retour Vers Le Futur 3, Vendredi 14 novembre à 20h15   .

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

