Retour vers le passé à Macornay, Salle Bellecombe, Macornay, Macornay

Informations pratiques

Retour vers le passé à Macornay Vendredi 18 septembre, 19h30 Salle Bellecombe, Macornay Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Cette conférence met à l’honneur Léon Miller, géologue, botaniste et collaborateur de la Grande Flore de Bonnier, qui vécut à Macornay la fin de sa vie, de 1920 à 1934. À la lumière de trouvailles récentes sur ce personnage, venez découvrir le paysage naturel de Macornay au début du siècle dernier et les regards que portait Miller sur son environnement, au travers de ses aquarelles et des photographies son ami Henri Leleux.

Salle Bellecombe, Macornay 125 rue du Jura, Macornay Macornay 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté https://cen-franchecomte.org/agenda/retour-vers-le-passe-a-macornay/ [{« type »: « link », « value »: « https://cen-franchecomte.org/agenda/retour-vers-le-passe-a-macornay/ »}]

Cette conférence met à l’honneur Léon Miller, géologue, botaniste et collaborateur de la Grande Flore de Bonnier, qui vécut à Macornay la fin de sa vie, de 1920 à 1934. À la lumière de trouvailles ce…

© collection Guillermier. cl. D. Malécot.