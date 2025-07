Réservation et paiement en ligne. mardi 15 juillet 2025."> Réservation et paiement en ligne."> Réservation et paiement en ligne.">

Retour vers le passé Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie Retour vers le passé Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie mardi 15 juillet 2025. Retour vers le passé Musée de Préhistoire 650 chemin de la Roche Brault Thorigné-en-Charnie Mayenne Tarif : 9.5 – 9.5 – EUR Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15 12:15:00

fin : 2025-07-18 Date(s) :

2025-07-15 2025-07-21 2025-07-28 2025-08-04 2025-08-11 2025-08-18 2025-08-25 2025-10-20 2025-10-27 Visite de la grotte Rochefort en réalité augmentée !

Prenez place dans la grotte Rochefort, face au chantier de fouilles archéologiques… Grâce à l’ArchéoCasque, les découvertes des archéologues prennent vie devant vous sous forme d’hologrammes. Cette visite spéciale vous plongera dans les recherches récentes, tout en faisant le lien avec la nouvelle exposition temporaire du musée sur le climat. Rendez-vous au musée à 12h pour la visite à 12h15

Durée environ 40 minutes A partir de 6 ans. Jauge limitée à 8 personnes

De 6 à 12 ans tablette numérique.

Plus de 12 ans casque de réalité augmentée Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements chauds pour la visite dans la grotte Réservation obligatoire sur la billetterie en ligne :

Réservation et paiement en ligne. . Musée de Préhistoire 650 chemin de la Roche Brault Thorigné-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 90 51 30 saulges@coevrons.fr English : Visit the Rochefort cave in augmented reality! German : Besuchen Sie die Rochefort-Höhle in Augmented Reality! Italiano : Visitate la grotta di Rochefort in realtà aumentata! Espanol : ¡Visite la cueva de Rochefort en realidad aumentada! L’événement Retour vers le passé Thorigné-en-Charnie a été mis à jour le 2025-03-06 par CDT53