Retourner à l’endroit Lieu-dit Porjou Plestin-les-Grèves

Lieu-dit Porjou 3 Porjou Plestin-les-Grèves Côtes-d'Armor

14 décembre 2025, 18:00

20:00

2025-12-14

Gil Horvath revient à l’Improbable café pour présenter son nouvel album intitulé Retourner à l’endroit .Dans ses nouvelles chansons, Gil continue d’explorer les sentiments amoureux et les effets du temps passé.

Gil sera accompagné par le batteur William Gauthé qui apportera ses tempo jazz chaloupés aux sonorités folk de ce nouvel opus. .

