Retrait de vos sapins de Noël Avenues du languedoc Villejean Rennes 27 décembre 2025 et 29 janvier 2026 Ille-et-Vilaine

Après les Fêtes vous pouvez déposer vos sapins

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-27T08:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-29T08:30:00.000+01:00

1



Avenues du languedoc Villejean Avenue du Languedoc Villejean Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine