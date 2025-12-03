Retrait de vos sapins de Noël Avenues du languedoc Villejean Rennes
Retrait de vos sapins de Noël Avenues du languedoc Villejean Rennes 27 décembre 2025 et 29 janvier 2026 Ille-et-Vilaine
Après les Fêtes vous pouvez déposer vos sapins
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-27T08:30:00.000+01:00
Fin : 2026-01-29T08:30:00.000+01:00
Avenues du languedoc Villejean Avenue du Languedoc Villejean Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine