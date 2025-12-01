Retraite aux flambeaux, à la recherche du Père Noël Four banal du Lavancher Chamonix-Mont-Blanc

Retraite aux flambeaux, à la recherche du Père Noël

Four banal du Lavancher Chemin du Crozat Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : 2025-12-28 18:00:00
fin : 2025-12-28 19:30:00

2025-12-28

Evènement gratuit, cadeaux pour les enfants, boissons chaudes et soupes offertes
Four banal du Lavancher Chemin du Crozat Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 03 06  argentiere.mairie@chamonix.fr

Free event, gifts for children, free hot drinks and soups

