Retraite aux flambeaux Cayeux-sur-Mer

Cayeux-sur-Mer Somme

Début : 2025-07-13 21:15:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Venez partager un moment magique à la tombée de la nuit avec la retraite aux flambeaux de Cayeux-sur-Mer. Un défilé lumineux et convivial à travers la ville, rythmé par la musique et la bonne humeur. Petits et grands sont invités à participer à cette belle tradition estivale !

A partir de 21h15 Distribution de Lampions

Départ à 21h45

Devant la mairie .

Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 04 04

