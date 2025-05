Retraite aux flambeaux – Cusset, 28 mai 2025 20:30, Cusset.

A l’occasion de la Fête Foraine de l’Ascension la traditionnelle retraite aux flambeaux accompagnée par l’Harmonie La Semeuse aura lieu le mercredi 28 mai 2025 à 21h.

Place Victor-Hugo

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr

English :

On the occasion of the Ascension Fair, the traditional torchlight procession accompanied by the Harmonie La Semeuse will take place on Wednesday May 28, 2025 at 9pm.

German :

Anlässlich der Kirmes an Christi Himmelfahrt findet am Mittwoch, den 28. Mai 2025 um 21 Uhr der traditionelle Fackelzug statt, der von der Harmonie La Semeuse begleitet wird.

Italiano :

La tradizionale fiaccolata, accompagnata dalla banda musicale La Semeuse, si svolgerà mercoledì 28 maggio 2025 alle 21.00.

Espanol :

La tradicional procesión de antorchas, acompañada por la banda de música La Semeuse, tendrá lugar el miércoles 28 de mayo de 2025 a las 21:00 horas.

