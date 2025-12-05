Retraîte aux flambeaux et aux lampions

Hagetmau

Vendredi 5 décembre à 18h Retraite aux flambeaux et aux lampions, allumage des éclairages de Noël. Départ devant le nouvel Ephad l’Estèle, avenue du Maréchal Leclerc, arrivée à l’église.

Cidre chaud offert

132 Avenue du Maréchal Leclerc Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 05 77 77

English : Retraîte aux flambeaux et aux lampions

Friday, December 5, 6pm Torchlight and lantern procession, lighting up the Christmas lights. Departure in front of the new Ephad l’Estèle, avenue du Maréchal Leclerc, arrival at the church.

Hot cider offered

