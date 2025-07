Retraite aux flambeaux et feu d’artifice Giverville

Retraite aux flambeaux et feu d’artifice Giverville dimanche 27 juillet 2025.

Retraite aux flambeaux et feu d’artifice

Giverville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-27 22:30:00

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-27

Dans le cadre de la fête communale de Giverville, le comité des fêtes vous propose une retraite aux flambeaux suivie d’un feu d’artifice.

Le départ sr fera à partir du terrain de pétanque.

Dans le cadre de la fête communale de Giverville, le comité des fêtes vous propose une retraite aux flambeaux suivie d’un feu d’artifice.

Le départ sr fera à partir du terrain de pétanque. .

Giverville 27560 Eure Normandie +33 6 09 33 13 22

English : Retraite aux flambeaux et feu d’artifice

As part of Giverville’s fête communale, the Comité des fêtes is organizing a torchlight procession followed by a fireworks display.

Departure from the petanque ground.

German :

Im Rahmen des Gemeindefestes von Giverville bietet Ihnen das Festkomitee einen Fackelzug mit anschließendem Feuerwerk an.

Der Start erfolgt vom Pétanque-Platz aus.

Italiano :

Nell’ambito della festa cittadina di Giverville, il comitato dei festeggiamenti organizza una fiaccolata seguita da uno spettacolo pirotecnico.

La partenza avverrà dal campo di bocce.

Espanol :

En el marco de la fiesta mayor de Giverville, el comité de festejos organiza un desfile de antorchas seguido de un espectáculo de fuegos artificiales.

La salida tendrá lugar en el campo de petanca.

L’événement Retraite aux flambeaux et feu d’artifice Giverville a été mis à jour le 2025-07-04 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge