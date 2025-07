Retraite aux flambeaux et feu d’artifice Manneville-ès-Plains

Retraite aux flambeaux et feu d’artifice Manneville-ès-Plains dimanche 10 août 2025.

Retraite aux flambeaux et feu d’artifice

Manneville-ès-Plains Seine-Maritime

Tarif : – –

Début : 2025-08-10 22:00:00

fin : 2025-08-10

2025-08-10

Dans le cadre de la fête au village , retraite aux flambeaux dans les rues du village et feu d’artifice.

Manneville-ès-Plains 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 31 40 50 45 serge.scornet0924@orange.fr

English : Retraite aux flambeaux et feu d’artifice

As part of the village festival, torchlight procession through the streets of the village and fireworks.

German :

Im Rahmen des Dorffestes , Fackelzug durch die Straßen des Dorfes und Feuerwerk.

Italiano :

Nell’ambito della festa del paese, fiaccolata per le vie del paese e spettacolo pirotecnico.

Espanol :

Como parte de la fiesta del pueblo, procesión de antorchas por las calles del pueblo y espectáculo de fuegos artificiales.

L’événement Retraite aux flambeaux et feu d’artifice Manneville-ès-Plains a été mis à jour le 2025-07-16 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre