Retraite aux flambeaux place Lenoir Fouras

place Lenoir Mairie Fouras Charente-Maritime

Début : 2025-07-13 21:30:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Déambulation familiale dans le centre-ville. Distribution des lampions sur place.

place Lenoir Mairie Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr

English : Torchlight parade

Family stroll through the town centre. Lanterns distributed on site.

German : Fackelzug

Familienumzug durch das Stadtzentrum. Verteilung der Lampions vor Ort.

Italiano :

Passeggiata in famiglia nel centro della città. Lanterne distribuite in loco.

Espanol :

Paseo familiar por el centro de la ciudad. Farolillos distribuidos in situ.

L’événement Retraite aux flambeaux Fouras a été mis à jour le 2025-06-28 par Office de Tourisme Rochefort Océan