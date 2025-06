Retraite aux flambeaux Livarot Place de la Mairie Livarot-Pays-d’Auge 13 juillet 2025 20:00

Calvados

Retraite aux flambeaux Livarot Place de la Mairie Livarot Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Début : 2025-07-13 20:00:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Le Comité des Fêtes de Livarot organise une retraite aux flambeaux RDV Place de la Mairie à 20h Départ 21h Lampion 1€

suivi d’un feu d’artifice au stade de Livarot à 23h le dimanche 13 juillet .

Place de la Mairie Livarot

Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 29 53 67 14

English : Retraite aux flambeaux Livarot

The Comité des Fêtes de Livarot organizes a torchlight procession RDV Place de la Mairie at 8pm Departure 9pm Lampion 1?

followed by fireworks at the Livarot stadium at 11pm on Sunday July 13.

German : Retraite aux flambeaux Livarot

Das Festkomitee von Livarot organisiert einen Fackelzug Treffpunkt Place de la Mairie um 20 Uhr Abfahrt um 21 Uhr Lampion 1?

anschließend findet am Sonntag, den 13. Juli um 23 Uhr ein Feuerwerk im Stadion von Livarot statt.

Italiano :

Il Comité des Fêtes de Livarot organizza una fiaccolata RDV Place de la Mairie ore 20.00 Partenza ore 21.00 Lampion 1?

seguita da fuochi d’artificio allo stadio di Livarot alle 23.00 di domenica 13 luglio.

Espanol :

El Comité de Fiestas de Livarot organiza un desfile de antorchas RDV Place de la Mairie a las 20:00 h Salida a las 21:00 h Lampion 1?

seguido de fuegos artificiales en el estadio de Livarot a las 23:00 horas del domingo 13 de julio.

L’événement Retraite aux flambeaux Livarot Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2025-06-21 par OT CA de Lisieux Normandie