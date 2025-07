Retraite aux flambeaux Salle des fêtes Ramonchamp

Retraite aux flambeaux Salle des fêtes Ramonchamp dimanche 13 juillet 2025.

Retraite aux flambeaux

Salle des fêtes 1 Grande Rue Ramonchamp Vosges

La Société des Fêtes de Ramonchamp organise une retraite aux flambeaux au départ de l’école primaire du village. Un lampion sera fourni à chaque enfant participant sur le lieu du départ. Le cortège sera accompagné par la Ramoncenaise Musicale. Chaque enfant ayant défilé sera sous l’entière responsabilité de l’adulte qui l’accompagnera tout au long du trajet et se verra remettre une collation gratuite.Tout public

Salle des fêtes 1 Grande Rue Ramonchamp 88160 Vosges Grand Est +33 3 29 25 01 73

English:

The Société des Fêtes de Ramonchamp is organizing a torchlight procession starting from the village elementary school. A lantern will be provided for each participating child at the starting point. The procession will be accompanied by the Ramoncenaise Musicale. Each child in the procession will be under the full responsibility of the adult accompanying him or her along the route, and will receive a free snack.

German:

Die Société des Fêtes de Ramonchamp organisiert einen Fackelzug, der an der Grundschule des Dorfes beginnt. Jedes teilnehmende Kind erhält am Startort einen Lampion. Der Umzug wird von der « Ramoncenaise Musicale » begleitet. Jedes Kind, das am Umzug teilnimmt, trägt die volle Verantwortung für den Erwachsenen, der es auf dem Weg begleitet, und erhält einen kostenlosen Snack.

Italiano:

La Société des Fêtes de Ramonchamp organizza una fiaccolata con partenza dalla scuola elementare del villaggio. Ogni bambino partecipante riceverà una lanterna al punto di partenza. La processione sarà accompagnata dalla Ramoncenaise Musicale. Tutti i bambini che parteciperanno alla processione saranno sotto la piena responsabilità dell’adulto che li accompagnerà lungo il percorso e riceveranno una merenda gratuita.

Espanol:

La Société des Fêtes de Ramonchamp organiza un desfile de antorchas que saldrá de la escuela primaria del pueblo. Cada niño participante recibirá una linterna en el punto de partida. La procesión irá acompañada por la Ramoncenaise Musicale. Todos los niños que participen en la procesión estarán bajo la total responsabilidad del adulto que les acompañe a lo largo del recorrido, y recibirán una merienda gratuita.

