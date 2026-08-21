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AGENDA · Hiesville

Retraite bien-être Hiesville

vendredi 18 septembre 2026 · Hiesville

Retraite bien-être Hiesville

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Ville
50480 Hiesville
Département
Manche
Tarif

Hiesville

Retraite bien-être

Hiesville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Une journée pensée comme une transition
Yoga, pratiques sonores et vibratoires, créativité et nature se rencontrent
pour accompagner en douceur le passage de l’été à l’automne.   .

Hiesville 50480 Manche Normandie +33 6 38 19 35 56 

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English : Retraite bien-être

L’événement Retraite bien-être Hiesville a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Baie du Cotentin