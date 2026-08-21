Informations pratiques

Hiesville

Retraite bien-être

Hiesville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Une journée pensée comme une transition

Yoga, pratiques sonores et vibratoires, créativité et nature se rencontrent

pour accompagner en douceur le passage de l’été à l’automne. .

Hiesville 50480 Manche Normandie +33 6 38 19 35 56

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English : Retraite bien-être

L’événement Retraite bien-être Hiesville a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Baie du Cotentin