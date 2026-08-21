AGENDA · Hiesville
Retraite bien-être Hiesville
vendredi 18 septembre 2026 · Hiesville
Informations pratiques
Hiesville
Retraite bien-être
Hiesville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Une journée pensée comme une transition
Yoga, pratiques sonores et vibratoires, créativité et nature se rencontrent
pour accompagner en douceur le passage de l’été à l’automne. .
Hiesville 50480 Manche Normandie +33 6 38 19 35 56
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English : Retraite bien-être
L’événement Retraite bien-être Hiesville a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Baie du Cotentin